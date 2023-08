L'importanza dei defibrillatori

Un mio amico cardiopatico si è sentito male in centro ed è entrato in una farmacia che , non essendo obbligatorio, non disponeva di un defibrillatore. Hanno atteso l'ambulanza e nel frattempo è entrato in coma. Portato all'ospedale il giorno dopo è morto. Mi chiedo come sia possibile che una farmacia, dove è presente personale specializzato, non sia dotata obbligatoriamente del defibrillatore, ormai distribuito a destra e a manca.

Giuseppe Bonfigli