Sfogliando un settimanale ho trovato frasi ironiche sulla ministra Daniela Santanchè, colpevole di parlare un misto di italiano e inglese quasi come Adriano Celentano nella canzone Svalutation. Delle due l’una: o lei è brava come lui o viceversa. Ma questi apprezzamenti dovrebbero valere anche per certi esponenti dei passati governi del centrosinistra.

Maurizio Dall’Oca