Sono d'accordo con la lettera di Francesco Brighenti del 23 aprile. Molte opere liriche dei secoli scorsi sono stravolte dalle "regie moderniste" che riportano l'originale ai giorni nostri. È come trasformare una sinfonia di Beethoven in arrangiamento rock o come vestire un ritratto di un pittore ottocentesco con abiti moderni. Lucio d'Orazi