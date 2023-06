Lirica, opera stravolta

Sono un vecchio bolognese abbonato alla lirica. Ancora una volta dobbiamo assistere a spettacoli modificati in maniera non molto brillante. Ora in cartellone nella stagione lirica in corso sono ‘I vespri siciliani’ del povero Giuseppe Verdi, che forse in questo periodo si ribella nella tomba. Capisco il palcoscenico ridotto in Fiera, ma stravolgere completamente lo spettacolo non lo trovo molto corretto. Abbiamo visto l'opera rapportata al mondo di oggi, nella Palermo attuale. Il popolo del 1282 viene visto nell'odierno palcoscenico della vita di oggi. Mi domando i registi moderni, attuali, con questi spettacoli cosa vogliono prefigurare? Non voglio paragonare gli spettacoli di ieri con quelli attuali, però tanti dubbi mi rimangono.

Francesco Brighenti