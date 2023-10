Liste d'attesa, quel che c'è da sapere

Sui tempi eterni per l'esame di densitometria o altro, rendo noto che: 1) le agende chiuse sono fuorilegge e altrettanto dicasi per agende occupate, 2)esiste la "presa in carico" che obbliga l'Ausl ,in caso di necessità ,a provvedere entro dieci giorni, 3) si può' procedere su lettera del medico di base che attesti urgenza di tempi brevi, a visita privata con richiesta di risarcimento dell'Ausl stessa. Molta gente non lo sa e ci si guarda bene dal farlo sapere. Maira Mazzanti