Ascoltando la televisione nelle tante trasmissioni dove intervengono politici e giornalisti, esperti e ospiti vari in molti casi invocano per l'Italia benessere e libertà. Mi chiedo: ma quale libertà manca in Italia? Io stesso faccio e dico ciò che voglio nel rispetto della legge, non mi sento limitato in niente.

Franco Fortunati