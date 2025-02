Livigno, hotel e concorrenza poco leale

Mi permetto di scrivervi per esprimere una seria preoccupazione riguardo alla situazione dei prezzi degli alloggi e dei servizi a Livigno. Ho recentemente notato che i costi per gli appartamenti superano i 500 euro a notte, e gli alberghi arrivano a cifre che, per fare un esempio, superano i 1600€ a notte, paragonabili ai migliori hotel a 7 stelle di Dubai. Questa situazione solleva interrogativi, soprattutto considerando che Livigno beneficia di particolari agevolazioni fiscali, come l'esenzione dall'Iva e l'assenza di accise su benzina, liquori e sigarette.

Se i prezzi sono così elevati, non sarebbe opportuno rivedere queste agevolazioni? Come proprietario di un albergo, dove le camere sono proposte a un prezzo di 70 euro a notte, mi sembra ingiusto che gli operatori locali possano operare in un contesto così favorevole e con costi così elevati. Credo sia necessario un intervento per garantire un equilibrio e una concorrenza leale tra le strutture.

Diego Minali