ll ritorno delle Province

In tema di Città metropolitana ricordo alcune frasi di Roberto Brighi espresse in una riunione negli anni ‘60. In tale riunione affermava che l'istituzione delle Regioni non deve mortificare le Province perché sarebbe stato una mortificazione dello spirito democratico che ha suggerito la creazione delle Regioni stesse. La soppressione delle amministrazioni delle Province elettive ha, senza alcun dubbio, mortificato cittadini ed i Comuni stessi i quali non hanno più un riferimento immediato e preciso. La Provincia si occupava intensamente delle scuole, della cultura della salute, della viabilità, dei trasporti, della caccia e della pesca ecc., servizi che la Città Metropolitana oggi non può garantire con celerità ed efficienza. Il costo di una amministrazione provinciale elettiva potrebbe essere compensato da una puntuale organizzazione di riferimento immediato e puntuale per Comuni e cittadini.

Vincenzo Corroppoli