“Lo dice la scienza”. E’ il nuovo credo ripetuto come una litania per addomesticare ed anestetizzare le menti di chiunque per sua natura o per normale conoscenza non osa mettere in dubbio il sapere di chi ritiene di avere i titoli giusti per poter proporre a tutti la verità. Lo dice la scienza e tu, poverino e ignaro, come fai a non crederci La scienza che dice di aver impedito che i genitori di Indi potessero praticare alla piccola l’accanimento terapeutico. La scienza che dice che ai figli deve pensare e provvedere lo stato. La scienza che dice che i figli non sono proprietà dei genitori. La scienza che nemmeno si sogna di immaginare che un padre ed una madre vorrebbero, quanto meno, accompagnare l’ultimo cammino della loro creatura tenendola fra le braccia e non abbandonata dentro una fredda struttura delle istituzioni. La scienza senza etica umana. Ormai questa scienza, onnipotente ed onnipresente, impone nel nostro consunto mondo cosiddetto civile e progredito il prevalere della cultura della morte su quella della vita, sempre più considerata come un insieme di relazioni fisiche e chimiche e non come un dono della natura, complesso e misterioso.

Enrico Venturoli