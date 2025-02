Lo scandalo delle mura imbrattate

Dal caos rifiuti a Modena si passa con disinvoltura ai graffiti e alla vandalizzazione dell'arredo urbano. Negli ultimi mesi questi atti sono aumentati in varie zone del centro storico e nei sottopassi di recente costruzione, spesso testimoniando l'ideologia più becera messa in forma attraverso frasi fatte e una simbologia trita e ritrita (mi riferisco ai graffiti). È così che gli imbecilli si legittimano nelle nostre decadenti città occidentali.

In viale Martiri della Libertà le mura di cinta della tanto bistrattata abbazia benedettina di San Pietro sono imbrattate con scritte. Le anime candide che si stracciano le vesti perché qualcuno ha messo per sbaglio un tappino di plastica nel sacco della carta non vedono che l'elefante è nel giardino di casa?

Mara Iapoce