Lo sciopero delle vacanze

È molto acceso il dibattito sul caro vacanze. Io, pur potendo permettermele, in segno di protesta, ho deciso di trascorrerle in città. Farò 8 settimane di ferie. Con temperature vicino ai 40 gradi, cerco di uscire il meno possibile. Effettuo la spesa online, facendo scorte adeguate di gelato, frutta e verdura. Ascolto musica, leggo il Carlino o riviste e libri. La sera, fino a notte, mi godo il fresco in terrazza. Con i soldi che risparmio posso permettermi di fare shopping online e acquistare tutto ciò che mi piace. Mando i miei figli al centro estivo, almeno loro si divertono, vanno anche in piscina e a fare gite. Se molta gente, anziché regalare migliaia di euro a albergatori, ristoratori e compagnie aeree, facesse come me, forse si abbasserebbero i prezzi.

Daniele Zocca