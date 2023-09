Lo spot della bimba con la pesca

Colpo da maestro messo a segno da Esselunga con lo spot sulla bimba e la pesca! Una trovata pubblicitaria è servita da esca per la sinistra massimalista che, mangiando esca, amo e lenza è riuscita a esaltarne e moltiplicarne l’effetto che, forse sarebbe passato come di quello uno dei tanti messaggi pubblicitari. La vicenda ha assunto un rilievo nazionale ed è finita su tutti gli organi di informazione. Si è perso il senso della misura e ogni occasione è buona per cercare lo scontro politico spesso, come in questo caso, su argomenti futili, quando ci sarebbero numerosi problemi che affliggono il Paese e che richiederebbero: serietà, impegno e competenza da parte della politica. Anche in questo caso stiamo assistendo a una prova modesta che consegna un risultato opposto al desiderato. Esselunga immagino ringrazi i politici intervenuti contro lo spot sperando in una loro futura collaborazione.

Pietro Balugani