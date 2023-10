L'Oasi, la caccia e i timori dei residenti

E' stata inviata una lettera al Presidente della Regione Emilia Romagna scritta da abitanti e fruitori della zone dell’Oasi di Montetiffi (Forli/Cesena) per la quale, con delibera regionale del 3/7/’23 (sulla quale non erano stati consultati), è stata ridimensionata con conseguente autorizzazione della caccia vagante (che stimolerà la riproduzione dei cinghiali e/o la loro fuga in zone vicine), mettendo cosi a rischio la incolumità fisica e l’attività lavorativa di chi ci vive e ci lavora e la biodiversità, esplosa con la creazione dell’Oasi. E senza risolvere – anzi aggravando – il non dimostrato rischio di peste suina (in Emilia Romagna ci sono stati finora solo alcuni casi in provincia di Piacenza) e i danni agli agricoltori da cinghiali che aumenteranno a causa della caccia vagante. Chiediamo una moratoria alla delibera e di aprire un tavolo di concertazione con tutti gli interessati, comprese le associazioni ambientali (non consultate), per arrivare ad una soluzione concertata. Le esigenze puramente sportive dei cacciatori (le vera caccia di selezione è stata praticata in modo controllato e con successo nell’Oasi, coinvolgendo e informando gli abitanti del luogo) non possono essere la priorità.

Annina Lubbock