Lotta a chi abbandona i rifiuti lungo le strade

Desidero portare all'attenzione di Hera e del sindaco di Modena una problematica che riguarda nello specifico le aree periferiche, dove si sta verificando con crescente frequenza il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti ai margini delle strada: sacchi di immondizia, elettrodomestici dismessi, materiali edili e altri tipi di rifiuti abbandonati. Questo fenomeno non solo deturpa il paesaggio e compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per l'ambiente e la salute pubblica. Comprendo che la gestione dei rifiuti e il controllo del territorio rappresentino una sfida complessa ma ritengo sia fondamentale intervenire con urgenza per arginare questa situazione. Ecco alcune proposte che potrebbero contribuire a migliorare la situazione: 1. Intensificazione dei controlli: incrementare la presenza di pattuglie o l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza. 2. Potenziamento dei servizi di raccolta: valutare la possibilità di aumentare la frequenza della raccolta dei rifiuti ingombranti o di istituire punti di raccolta temporanei nelle aree periferiche, per facilitare lo smaltimento da parte dei cittadini. La collaborazione da parte di associazioni ambientaliste e comitati di quartiere sono già state attivate ma dopo pochi giorni ricomincia il lancio dell’immondizia, quindi la ritengo una bellissima iniziativa ma purtroppo inutile. Confido che il Comune di Modena e Hera S.p.A., con il loro impegno verso la tutela del territorio sapranno affrontare con determinazione questa problematica. Enrico Maria Moretti