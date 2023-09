L'umanità in corsia conta come la cura

Non voglio che sembri una catena di elogi che fanno seguito alla lettera della signora Folli, confermo che anche la mia esperienza a villa Bellombra (gestita dallo stesso gruppo della clinica Santa Viola) è stata altamente positiva. Bologna è fortunata ad avere strutture che sono all'avanguardia per apparecchiature e fisioterapisti che aiutano a riprendersi da gravi malattie. In questi luoghi non solo la professionalità medica è importante, ma anche l'umana assistenza del personale consente di trovare la forza per superare le avversità. L'atmosfera positiva è parte integrante della struttura, che aggiunge un valore alla nostra città.

Enrico Mengoli