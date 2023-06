Luna park San Luca e traffico senza regole

Sono un residente della zona di San Luca a Bologna e volevo esprimere il mio sconcerto sulla vicenda delle luci nei portici allestite nelle sere scorse. In primis non sono assolutamente coerenti con lo spirito del luogo e l'illuminazione precedente: perché si è fatta una cosa stile Luna Park? Non si poteva pensare a qualcosa di più soft con toni più vicini a quelli che già ci sono e che sono magnifici? Mi dicono anche che queste luci colorate siano fastidiose mentre si cammina sotto i portici. E poi il traffico: già la carreggiata di via San Luca è ridotta per le opere di manutenzione, poi ci sono gli ingombri dei macchinari al servizio delle luci. Vi assicuro che può essere molto pericoloso con tutte queste macchine e pedoni. E i vigili dove sono? Tra l'altro questo è un problema che si ripete ogni fine settimana dove a fronte di pullman e auto manca completamente una gestione del traffico. I visitatori e i turisti sono ben accetti, ma andrebbe regolamentato e gestito l'accesso, oltre a vagliare bene iniziative così impattanti per un simbolo della nostra città. Michele Bonfiglioli