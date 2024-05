l weekend a Bologna senza auto sono una splendida idea per chi puo' camminare e ancor meglio per chi e' giovane. Tuttavia gli anziani con mobilita' ridotta e' meglio che stiano in casa. Due ore e mezza ai posteggi dei taxi in centro e gli stessi chiamati senza risposta è tollerabile? Questo è un grosso disservizio.

Bianca Bugane'