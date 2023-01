È dal 23 gennaio che la mail di “libero” non funziona e non si sa veramente cosa sia successo. Quello che mi stupisce maggiormente è il silenzio dei media. Nessuno ne parla a livello ufficiale. Undici milioni di italiani senza possibilità di scrivere e ricevere mail. Pec bloccate e chissà se riavremo mai i nostri dati. Se Libero invece di continuare a proporre servizi a pagamento avesse investito di più in sicurezza e protezione forse oggi non sarebbe lì a chiedersi come uscirne.

Silvana Modelli