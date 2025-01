Manca la merendina per celiaci

Recentemente sono stata diagnosticata celiaca. È una malattia che comporta una ristrutturazione totale della dieta, il che ha un impatto psicologico importante sulla persona. Ho 90 euro al mese da spendere in buoni celiachia. Giorni fa, dopo le analisi del sangue effettuate all'Ospedale Maggiore di Bologna, sono andata a fare colazione al bar dello stesso e mi sono sentita rispondere che quel bar non accetta i buoni celiachia. La merendina per celiaci costa il triplo di una normale brioche.

Cinzia Dezi