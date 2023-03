Mancano i medici di famiglia

Segnalo un problema gravissimo per tanti di noi. A San Cesario, in provincia di Modena, dopo il pensionamento di due ottimi professionisti , ne sono rimasti solo due (ovviamente, al completo). Personalmente,devo cercarne uno e, sorpresa delle sorprese, sono costretta ad emigrare nei paesi limitrofi...alla cieca. È mai possibile che non si pensi a chi non ha possibilità di muoversi? Cosa deve fare chi è solo e chi non dispone di mezzi propri? E c'è pure chi ha ancora il coraggio di dichiarare pubblicamente che la sanità emiliano-romagnola è l'eccellenza.

Marta Giberti