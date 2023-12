Medici di famiglia, troppa burocrazia

Segnalo l’attuale condizione penosa che abbiamo in Italia riguardo il medico di famiglia o medici di base. Hanno assunto un ruolo al pari di un professionista. Si è creato il brutto andazzo in tutta Italia. Per parlare con il proprio medico o fissi un appuntamento oppure scrivi via mail. Se fissi un appuntamento spesso parli per interposta persona e ti fissano l’appuntamento una settimana dopo, anche se hai urgenza. Si è creato un muro in tutti i sensi tra il cittadino e questa categoria. È diventata una consuetudine che ha preso il via dal Covid in poi. Non è possibile che si debba vivere in una condizione così assurda. Le ASL di territorio dovrebbero imporre il ritorno rapporti più agevolati tra i pazienti e i medici.

Adalberto de’ Bartolomeis