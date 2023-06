Meglio gli alberi delle luci del luna park

Risiedo a Pesaro, nei pressi della zona in cui d'estate si stabilisce il luna park. Su questa superficie sono sempre stati presenti diversi alberi, in primavera regolarmente potati. Giorni fa è improvvisamente comparso il rombo delle motoseghe: nella predetta area si stavano abbattendo degli alberi. Mi sono rivolta al competente servizio di gestione verde dell'Aspes per capirne il motivo. Mi è stato spiegato che quegli alberi, non protetti, presentavano delle problematiche, che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per i fruitori del luna park. Devo confessare di aver provato una grande tristezza: non sarebbe stato più sano godere dei benefici prodotti dalla presenza di quei 4 alberi eliminati piuttosto che essere esposti all'inquinamento luminoso ed acustico prodotto dalla presenza del luna park? Forse io non sono abbastanza al passo con i tempi…

Paola Asdrubali