Il testo della canzone "Imagine” di John Lennon era visibile a Natale nelle luminarie di via D'Azeglio a Bologna. Mi chiedo cosa ci sia in comune tra il Natale e la sconfortante mestizia del brano dell'ex Beatle. Avrei preferito qualcosa di più allegro e di più immediata comprensione. Inoltre penso che forse si sarebbero potute utilizzare frasi di canzoni di autori italiani come il bolognese Andrea Mingardi.

Maurizio Dall'Oca