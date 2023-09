Migranti e accoglienza, il sistema Bologna

Il tema dei migranti, che è in realtà solo lunga esperienza sul campo, mi ha convinto da tempo che meriti molta concretezza e risposte strutturali e non di essere “strapazzato” dentro retoriche di parte o dentro narrazioni che ne fanno un’emergenza a cui ne segue un’altra, a cui ne segue un’altra ancora. Il tema migratorio è complesso e strutturale e merita serietà. Per questo Bologna, fuori dal frastuono di fondo che accompagna ogni stagione di “emergenza migratoria”, ha deciso di assumersi in pieno una responsabilità e cioè di costruire un sistema di accoglienza e integrazione che non si fermasse al solo vitto e alloggio ma strutturasse una risposta dignitosa con servizi e strumenti di accompagnamento dei percorsi migratori delle persone che arrivano. Ne è nato un sistema di accoglienza diffusa, pubblico e volontario (ricordo infatti che i Comuni non hanno nessun obbligo a realizzare progetti di accoglienza che è compito affidato dalla legge allo Stato) di oltre 1900 posti che rappresentano oltre il 60% dell’intero sistema di accoglienza bolognese. Un sistema importante, certo non scevro da spazi di miglioramento ma una certezza per governare un fenomeno e non solo parlarne. Da questi numeri e da questa scelta volontaria risulta come sia senza fondamento e fuorviante l’idea che qui si dica “non vogliamo più accogliere” o che alla responsabilità di governare un problema sì anteponga il gusto della strumentale polemica politica. Al contrario Bologna, da molti anni, dà un contributo fattivo e quotidiano alla responsabilità dello Stato, qualsiasi Governo lo rappresenti. Il nostro grido di allarme in questi giorni è figlio del fatto che proprio perché sappiamo di cosa si parla e lo pratichiamo, vediamo una pianificazione della risposta a quello che è il maggior numero di arrivi degli ultimi sette anni, del tutto insufficiente e che rischia concretamente di produrre fragilità e tensioni sociali sulla città che non vogliamo. Il tema non è non voler accogliere. Il tema è farlo bene con strumenti adeguati. Su questo presupposto, abbiamo chiesto (e ottenuto) un tavolo con il Ministero dell’Interno per trovare soluzioni possibili, praticabili e dignitose, altre da quelle fin qui oggettivamente insufficienti a disposizione delle Prefetture. Abbiamo incontrato il Prefetto Valenti, direttore del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero e commissario per l’ emergenza migratoria. Abbiamo molte proposte e idee su cui ci siamo confrontati con lui. Per dare una mano. Ci tenevo semplicemente a rappresentare che la volontà del Comune di Bologna e mia personale, è quella concreta e istituzionale di trovare soluzioni, non certo quella di evocare problemi o sollevare polemiche, come troppo spesso in questo ambito in effetti capita.

Luca Rizzo Nervo, assessore al welfare del Comune di Bologna