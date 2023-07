Migranti e lavoro, nodo irrisolto

Purtroppo le notizie di massicci sbarchi nel nostro paese riempiono ancora la cronaca nazionale. Poi la diretta conseguenza, quando va bene, è vedere masse di immigrati nullafacenti riempire le piazze ed i parchi delle città mentre, quando va male, le carceri o le piazze di spaccio. Con questo preambolo vorrei segnalare che in Italia vi sono miniere dismesse con un potenziale produttivo di preziosi minerali considerati di estrema importanza per l'economia nazionale ed europea. Quindi, come i nostri migranti italiani erano disposti al lavoro minerario come fonte di reddito e sostentamento, la stessa cosa potrebbe riguardare chi giunge in cerca di occupazione. Mentre chi arriva solo per essere mantenuto a spese della collettività per delinquere non dovrà più essere tollerato. Questo dovrebbe essere il messaggio da far pervenire a tutti coloro che sono in attesa di partire dalle coste nordafricane.

Sandro Solustri