Sulla vicenda dei migranti in Albania stiamo assistendo ad uno scenario imbarazzante. Da un lato il Governo che cerca di risolvere problemi e dall'altro un organo dello Stato, la magistratura, giustamente indipendente ma che sembra travalicare i suoi poteri intralciando quella attività, peraltro ben vista dal resto dell'Europa. Dall'esterno, sembra un gioco al massacro che non giova chiaramente all'Italia, anzi spendiamo danari (i nostri) e non risolviamo problemi urgenti!!

Giampaolo Corsini