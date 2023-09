Migranti, la premier ha svegliato l’Europa

L'idea di portare all'Europa il problema dell'immigrazione era davvero ingenua, visto il disinteresse dell’Europa verso i nostri problemi. L'idea di portare l'Europa a visitare Lampedusa e con Lampedusa tutto il problema nel suo insieme, è pragmatica, intelligente e degna di un grande statista. La premier Giorgia Meloni, più che per ogni altro suo successo, merita in questa occasione il plauso più alto e meritato di tutta la nostra storia recente. Comunque si risolvano le cose. Poi io sarei sempre per un blocco navale strettissimo e col radar.

Stefano Pelloni