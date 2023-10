Migranti, le regole di Dublino valgono solo per l'Italia

Vorrei che qualcuno mi spiegasse perché le regole di Dublino sono valide solo per l'Italia e per i Paesi soggetti a questa catastrofica invasione. Dal momento che si mette un piede su una nave si entra nella nazione di bandiera e quindi prima accoglienza e allora perché tutta questa fiumana umana viene dirottata in Italia ? Cosa nasconde questo modo di agire ? E' forse una regia per dissestare un paese fragile come il nostro? Evito di entrare nella fallimentare gestione di questi ingressi.

Luigi Bignami