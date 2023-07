Migranti, ormai siamo al limite

I migranti arrivano sulle nostre coste con barchini e barconi tutti i giorni e sono sempre di più, ogni tentativo di porvi un freno pare inefficace: si invoca l’Europa, si cercano accordi con i Paesi di provenienza, senza apparenti risultati. Dovremo rendere disponibili corsi per insegnare loro l’italiano e i rudimenti delle nostre leggi, poi per formarli e renderli capaci di svolgere un mestiere, si dovrà poi trovare loro una casa che non c’è nemmeno per gli Italiani a cominciare dagli studenti ed un lavoro. Intanto si ripetono atti di violenza e furti e nel tempo le nostre città diventeranno sempre più invivibili causa anche tanti invisibili che incontri ovunque e non sai di cosa vivono. Il limite è vicino.

Pietro Balugani