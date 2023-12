Percorrendo in bicicletta via Toscana a Bologna mi è saltata alla vista l'indicazione di via Bach e via Beethoven. Vorrei tanto sapere perché il nome di battesimo di Bach è stato ufficialmente e impropriamente italianizzato in Giovanni Sebastiano. Mentre a pochi metri di distanza quello di Beethoven no. Mistero. Vorrei proprio una esauriente risposta dal responsabile della toponomastica di allora e di quelli che si sono succeduti fino ad oggi.

Fausto Capuano