Misure antismog, nelle case e aziende riscaldamento esagerato

Sono ormai parecchi giorni che vengono confermate le “misure emergenziali antismog”, che prevedono il divieto di circolazione per i veicoli più vecchi e la limitazione delle temperature all’interno delle abitazioni (19 gradi). Mi sembra che queste ordinanze non servano a nulla. Difatti vedo il solito traffico (anzi, di più dato che è freddo) e non sento dire da nessuno che in casa imposta la temperatura a 19 gradi. La maggior parte degli appartamenti hanno 22-24 gradi, e anche gli uffici e i negozi. Soprattutto per quanto riguarda la temperatura all’interno degli edifici, non c’è alcun controllo. Sarebbe giusto predisporre dei controlli nelle grandi aziende e nei grossi condomini.

Daniele Zocca