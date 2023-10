Modello Calatrava per il Pontelungo

Quando ci fu la presentazione del progetto di ristrutturazione del PonteLungo a Bologna non mi fu possibile partecipare all'assemblea ma la scelta non mi ha mai convinto. Qualcuno riesce a spiegarmi cosa ha di così importante dal punto di vista storico il ponte sul Reno da doverlo conservare in toto? Se non la citazione nel libro di Bacchelli Il diavolo a Pontelungo (importante documento storico sul movimento operaio l'italiano). I costi stanno crescendo a causa della lievitazione dei prezzi delle materie prime? I tempi aumentano da 3 a 4 anni con disagio per la popolazione di S. Viola e per le attività commerciali nel quartiere, senza dimenticare il traffico difficile sulla via Battindarno. Mi chiedo e vi chiedo: non era meglio abbatterlo e ricostruirlo nuovo in acciaio su modello Calatrava, con abbattimento dei costi e dei tempi? Santino Prosperi