Monopattini, chi causa incidenti paghi il conto

Con il nuovo Codice della strada dal 14 dicembre 2024 finalmente vi è l'obbligo per i conducenti di monopattini elettrici di utilizzare il casco, primo effetto sono calati i monopattini elettrici in circolazione. Purtroppo però tra i conducenti di quelli che li utilizzano nessuno o quasi indossa il casco. Controlli? Zero, Sanzioni? Doppio zero. Propongo che chi dei conducenti di monopattino elettrico fosse coinvolto in un incidente riportando lesioni i soccorsi le cure e la riabilitazione siano tutti costi a suo carico e non della comunità.

Niccolò Rocco di Torrepadula