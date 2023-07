Musica di notte, non si dorme

Come ogni estate torna d’attualità il tema della pubblica quiete, concetto demodé che non tiene il passo degli altri tipi di inquinamento ambientale, tanto cari, giustamente, alla intellighenzia di sinistra. Succede che un cittadino particolarmente amante della quiete, decida di trasferirsi da Bologna in campagna, accollandosi i disagi ed i costi di tale scelta perché desidera poter tenere le finestre aperte e dormire, inguaribile romantico, sentendo la natura. Tuttavia, nonostante la sua amata casetta sia a diversi chilometri dalla zona Caab, quando verso mezzanotte vorrebbe dormire, si ritrova un rumore di percussioni nelle orecchie, sincopato e snervante. Allora chiude le finestre ed accende il condizionatore (anche quello è inquinamento, credo, senza considerare che non tutti lo possiedono o si possono permettere di accenderlo, di questi tempi): gli infissi sono nuovi e dovrebbe avere risolto, pur rinunciando a molto di quanto lo ha spinto ad allontanarsi dalla città. Nossignore, il tum-tum-tum passa i vetri, quanto basta per impedirgli di dormire. Allora decide, giocoforza, di pazientare: verso le 2 abbasseranno, o al massimo le 3... e invece no, la tortura prosegue ed alle 5, con le prime luci dell’alba, aumenta ancor di più e prosegue fino alle 8 (si, avete letto bene, le 8!). Ricordandosi che il Sindaco è responsabile della salute dei suoi cittadini – ragion per cui interviene bloccando per lunghi mesi i veicoli più vetusti – ma che anche dovrebbe proteggere il riposo, soprattutto in estati sempre più roventi, chiamo il Comune di Bologna. Risposta sconcertante: “lei non capisce, una discoteca serve ad ampliare l’offerta culturale !”. Un antico proverbio recitava: “la notte è fatta per dormire”... non ricordo se fosse il pensiero degli aztechi o dei maya, ma di sicuro non è del Comune di Bologna, forse troppo impegnato a provvedimenti sul traffico veicolare di dubbia utilità.

Stefano Bacchi Reggiani