Navetta per l’aeroporto, prezzi esagerati

Vorrei commentare l’ultimo aumento della corsa del People Mover Aeroporto-Centro Bologna che a mio parere risulta assolutamente esorbitante allegando semplicemente gli estremi del costo che ha la navetta aeroporto di Copenaghen-centro città. Il prezzo del biglietto della metropolitana varia in base al numero di zone in cui si viaggia. Dall’aeroporto al centro si attraversano tre zone quindi il biglietto di corsa singola costa 36 DKK (circa 5 euro), mentre nelle zone 1 e 2, ovvero il centro storico, il biglietto costa 24 DKK. Come si può notare il turista è favorito da questi prezzi e non vessato come succede a Bologna.

Giovanni Brenti