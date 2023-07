Negozi in crisi e negozi in crescita

Passando per il centro di Modena mi è capitato di contare i locali chiusi o che stanno chiudendo in una sola strada, il loro numero mi è sembrato molto preoccupante e comunque tale da lanciare un allarme su cosa diventerà il centro. Si tratta di una mutazione genetica inarrestabile? Stiamo forse andando verso la desertificazione del centro dove resisteranno solo alcuni empori di brand famosi o piccole botteghe, come le chiamavamo una volta, che vendono di tutto compresa frutta e verdura e che sono aperte 365 giorni all’anno con orari molto flessibili. Altra tipologia di negozi in continua crescita, come numero, è quella degli articoli elettronici che sono spuntati dappertutto e che si rivolgono ad un pubblico più tecnologico. Queste due categorie di negozi sono praticamente in mano a due etnie straniere. Sono invece ancora tanti i negozi di abbigliamento presenti e mi sono sempre chiesto come facessero a sopravvivere o meglio a prosperare considerati i costi elevati per affitti e personale e la grande concorrenza che c’è tra di loro.

Pietro Balugani