Nessuna costrizione per il vaccino anti Covid

Nessuno ora è costretto a fare il vaccino nonostante qualche segnale di ripresa del Covid. Per fortuna adesso i medici possono scegliere se vaccinare o meno i propri pazienti e consigliarli per il loro meglio in base a età e patologie pregresse, senza essere condizionati da ricatti lavorativi in primis per loro stessi. Inutile spargere panico ogni volta per l'arrivo di una nuova variante più debole di quella precedente quando la stessa sanità mondiale ha già dichiarato che il Covid non è più un'emergenza

Federico Babini