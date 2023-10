Niente bancomat per il caffè

Giorni fa vado al bar di Modena, quello dove non passavo da una vita, sin da quando anche i miei avevano un bar. Vi compravamo le paste. E così, mi mandano via quando voglio pagare col bancomat: sarà che erano le 14.58? Pausa pranzo o meno, era appena uscita una bionda con la busta delle brioche del giorno prima in mano. Cambio bar, incredibile ma vero. Un caffè di rito prima del ritrovo del sabato con gli amici intorno. Chiedo troppo? Secondo bar, e un bel due di picche: chi sono? Me lo domandano. Cosa vuole? Pagobancomat, altolà! Va bene l'orario, alzo le mani, ma ho già pagato oppure no, comunque è quasi Far west. Risultato: tafferuglio e niente caffè, devo fuggire via con la bicicletta nella mia direzione perché mi viene addirittura il sospetto che il titolare, indispettito dalla "singolare" richiesta di pagare un caffè in anticipo col bancomat non fosse aggiornato sulle premesse di legge e volesse avvisare i carabinieri perché avendo già predisposto la tazza sul banco non "volevo" pagare. Perché ha preparato il caffè e poi preteso che pagassi con del contante, senza che io avessi però confermato di volermi servire della prestazione del caffè, siccome non avevo moneta, ma solo la carta bancomat. Non ho davvero moneta. Oggi si può pagare con la carta. Ma finge di non saperlo? Perché non si tratta più d'una novità. Niente, fuggo prima che s'imponga. Ha detto davvero: "il caffè è pronto ma non accetto la carta perché costa di più l'operazione stessa del caffè," proprio prima che capita l'antifona lasciassi il locale di fretta? Normalmente, la legge prevederebbe che si accettino pagamenti automatizzati. Elena Ferrari