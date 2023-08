No all'uso di animali per la sperimentazione

Sono una volontaria dell'associazione scientifica ‘I care Europe odv’, che fornisce consulenza gratuita e biotecnologie avanzate alle università e centri di ricerca per sostituire gli animali da laboratorio. L'associazione è riuscita a porre fine all'uso di cani, gatti e cavalli nella ricerca di base presso le Università italiane. Per tagliare nuovi traguardi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Il 5xmille ci permette di continuare a riscattare animali dai laboratori per gli esperimenti sostituiti e mantenerli presso i nostri rifugi.

Letizia Pallara (volontaria di Ricercare)