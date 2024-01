Il premio Nobel iraniano in carcere, ma nessuno in Italia protesta

Il governo dell’Iran, nel silenzio del mondo femminista e della sinistra italiana, continua ad impiccare le donne iraniane che si oppongono all’oppressione del sistema che vige in quel Paese. L’ultima premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, un'attivista iraniana per la difesa dei Diritti Umani, è in prigione ammalata di cancro dal maggio 2016, e non è potuta andare ad Oslo a ritirare il premio. A suo favore in Italia, non c’è stata nemmeno una misera manifestazione rispetto alle numerose e partecipati eventi che ci sono stati a favore di Zaki (lo studente di Bologna incarcerato in Egitto e poi rilasciato), che ancora il premio Nobel per la pace non lo ha ricevuto.

Emilio Bernabei