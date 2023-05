Non incolpate gli animali

Ho letto che parte di colpa riguardo allo straripamento dei fiumi è dovuto a volte agli animali, in questo caso le tane dei tassi, nutrie e istrici. Ora va di moda prendersela sempre con l'animale, inconsapevoli che quello più pericoloso e distruttivo è l'uomo. E' proprio l'uomo che sta distruggendo l'ambiente, lungo il corso dei fiumi è stato fatto di tutto e di più per non parlare poi dello scarso denaro stanziato per la manutenzione degli argini. I tassi, le nutrie e gli istrici sono sempre esistiti.

Riccardo Ducci