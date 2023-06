Odissea per la cittadinanza italiana

Mi chiamo Richard Ngunza e sono nato il 31 maggio del 1963 a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, cittadino italiano, residente a Pesaro. Voglio segnalare la lentezza e la burocrazia del Comune di Pesaro per programmare il giuramento per il conferimento della cittadinanza italiana. Servono più di 3 anni e mezzo per avere il conferimento della cittadinanza, il provvedimento avrà effetto dal giorno successivo al giuramento di cui all’articolo 10 della legge n.91 di 5 febbraio 1992. Per avere l’appuntamento del giuramento al Comune di Pesaro occorre 6 mesi di attesa che trovo sia un periodo troppo lungo per una formalità. Infine per chiedere il passaporto italiano gli appuntamenti della questura di Pesaro prevedono oltre 6 mesi. In totale, dopo più di 3 anni e mezzo, serve un anno ancora di attesa per essere considerato a tutti gli effetti cittadino italiano.

