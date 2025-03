Odissea per una ecografia morfologica

Segnalo un grave problema dell'aggiornamento di sistema del servizio sanitario E.R. per le donne in stato interessante. Le stesse all'occasione della prenotazione dell'ecografia morfologica tramite numero di telefono dedicato (come è noto è possibile tra la 20a e 22a settimana di gestazione e con ricetta medica), devono anticipare affinché trovino una data prenotabile nei veri centri ospedalieri, unici ad effettuare la morfologica. L'assurdità vissuta nel nostro caso é che la ricetta risulta essere non esente (pur essendo l'esenzione un diritto garantito a tutte le neomamme) fino alla settimana in cui è possibile effettuare la morfologica, secondo il programma informatico sanitario utilizzato dai dottori. Se peró, come il nuovo sistema pretende, si aspetta di avere la ricetta corretta, con esenzione applicata, solo alla 20a settimana di gestazione, le date per effettuare la morfologica vanno a dopo il parto, un controsenso assurdo se non peggio. Si parla tanto di inverno demografico, ma la complicanza che stiamo vivendo da 3 settimane a questa parte non invoglia chi sta provando a fare figli. Non è vero che i neo genitori vengono assistiti. Morale: i posti sono terminati in tutto il circondario per fare la morfologica nelle nostre settimane possibili. E' così che ci si batte contro l'inverno demografico? Mirko T. Esposito