Onore al carabiniere Vassallo

Il sindaco di Argenta (Ferrara), di sinistra, e l'Anpi di più, si erano opposti che al carabiniere Giuseppe Vassallo venisse riconosciuto l'internamento nei campi di concentramento nazisti e quindi non gli venisse tributato nessun merito e nessun riconoscimento ufficiale per attività contro il nazifascismo. Le ricerche, però, hanno smentito i due organi ferraresi, per i quali solo i 'rossi' meritano onori. Vassallo fu ucciso mentre era in servizio in circostanze non chiare dopo essere ritornato dalla prigionia in Germania.

Tiziano Dalla Riva