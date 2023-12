Il Comune di Bologna punta tutto su zona 30 (per la quale si spenderanno circa 800 mila euro) ztl ambientale, Passante e tram per accontentare sardine, centri sociali e ambientalisti da salotto. Il tutto mentre Pd e compagni (è il caso di dirlo) si dichiarano a favore dei meno abbienti. Aveva ragione Indro Montanelli, il quale dichiarava che la sinistra ama talmente tanto i poveri da crearne di nuovi quando ha il potere. Il guaio è che in zona felsinea, la sinistra ha trovato una opposizione accondiscendente

Filippo Ratta