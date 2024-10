Leggo sempre di tagli alla sanità, ma nonostante ciò posso testimoniare che all'ospedale Bellaria di Bologna, reparto oncologia, sono veramente al top in quanto a professionalità, tenendo conto anche della delicatezza delle malattie seguite. Stessa professionalità che ho riscontrato in cardiologia quando i problemi li ha avuti mio marito. Grazie a tutti gli addetti e all' Ausl bolognese.

Ivonne Ferrarini