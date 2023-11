Ospedali, servono parcheggi gratuiti

Vorrei fare presente a tutti i cittadini che certi parcheggi di ospedali sono a pagamento mentre dovrebbe essere un servizio gratuito. Chi va all'ospedale ha bisogno di aiuto e non dovrebbe pagare il posteggio: mi riferisco per esempio all'ospedale Bellaria di Bologna. Quando Pizzardi donò alla città di Bologna i suoi possedimenti comprendevano anche l'intera collina. Non c'è carenza di posti auto ed è assurdo fare un posteggio a pagamento con tanto posto a disposizione. Capisco il Sant’Orsola dentro alla città, ma non il Bellaria.

Giancarla Sarti