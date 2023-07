Ostacoli per i disabili

Vorrei segnalare il fatto che dopo più di 20 anni in un pezzo di portico di via Dagnini a Bologna non sono stati capaci di fare uno scivolo per carrozzine dei disabili e passeggini per i bambini. Aggiungo che il marciapiede adiacente è stretto, malandato e anch’esso con gradini da superare. Sistemare questo problema agevolando chi ha difficoltà motorie, mi sembrerebbe molto più urgente e importante di tante inutili opere che sento decantare ogni giorno. L'amministrazione si riempie la bocca con la sostenibilità e la solidarietà, ma in concreto non vengono risolti neppure i problemi più elementari. Sarebbe bene che i cittadini lo sapessero e che qualcuno di competenza se ne occupasse.

Anna Maria Trombetti