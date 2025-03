Vorrei sapere se il sindaco o qualcuno dell'amministrazione comunale di Bologna ha mai avuto parenti ricoverati all'ospedale Maggiore. Dubito fortemente. Si sarebbero accorti dell'assoluta necessità di parcheggi in zona, visto l'ampliamento dell'ospedale stesso. Fare posti sosta sotterranei è troppo rivoluzionario? Per non parlare delle multe che fioccano. Un grazie se si metteranno nei panni dei cittadini.

Bruna Brizzi