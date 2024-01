Guardando in televisione i campionati europei di pallanuoto ho notato che in questo sport e solo in questo, i costumi delle atlete lasciano scoperte le natiche, mentre quelli degli atleti no. E' un dato di fatto che non mi disturba, ma mi incuriosisce, in questi tempi di parità di genere, se è una questione tecnica o puramente estetica.

Giuseppe Bonfigli